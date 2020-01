Alcúdia und Pollença in die Liste der schönsten Dörfer Spaniens aufgenommen

Bei der Tourismusmesse Fitur in Madrid sind Alcúdia und Pollença am Freitag (24.1.) vom Verband "Asociación de los Pueblos más bonitos de España" zusammen mit 13 weiteren Orten in die Liste der schönsten Dörfer Spaniens aufgenommen worden.

Insgesamt 94 Dörfer können sich spanienweit derzeit mit dieser Auszeichnung schmücken. Zu den Aufnahmekriterien gehört neben den kulturhistorischen, architektonischen und landschaftlichen Reizen auch ein nachhaltiges Tourismus-Konzept. Bislang war Fornalutx bei Sóller der einzige Ort auf Mallorca, der zu den Auserwählten gehörte.

Für die Liste des vor zehn Jahren gegründeten Verbandes kommen nur Orte infrage, die weniger als 15.000 Einwohner haben. Die Dörfer sind in einem Führer aufgelistet und nehmen an Kulturgüter- und Umweltschutzprogrammen wie etwa "Pueblos sin plástico" (Orte ohne Plastik) teil. /sw