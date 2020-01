Alcúdia und Pollença in die Liste der schönsten Dörfer Spaniens aufgenommen

Bei der Tourismusmesse Fitur in Madrid wurden Alcúdia und Pollença vom Verband "Asociación de los Pueblos más bonitos de España" zusammen mit 13 weiteren in die Liste der schönsten Dörfer Spaniens aufgenommen. Insgesamt 94 Dörfer haben diesen Titel bisher bekommen, weil sie wertvolles kulturelles Erbe und nachhaltigen Tourismus zu gleich bieten.

Der Bürgermeister von Pollença, Tomeu Cifre, betitelte die Einbeziehung in die Liste der schönsten Orte Spaniens als "sehr wichtige Anerkennung. So wird für Pollença als Ort geworben, der mehr zu bieten hat als Sonne und Strand, wofür er daneben bekannt ist, nämlich auch Kulturgüter", so Cifre.

Viele Jahre lang war Fornalutx bei Sóller der einzige Ort der Insel Mallorca, der zu den Auserwählten gehörte. Entsprechend galt Fornalutx immer als das Vorzeige-Inseldorf. Seit 2020 gehören nun auch Alcúdia und Pollença dazu.

Um in die Liste des vor zehn Jahren gegründeten Verbands aufgenommen zu werden, müssen die Orte unter anderem weniger als 15.000 Einwohner haben und sowohl architektonische als auch natürliche Kulturgüter besitzen. Dann erst werden sie in einem Führer aufgelistet und sind Teil besonderer Kulturgüter- und Umwelt-Schutzprogramme wie etwa "Pueblos sin plástico" (Orte ohne Plastik), erklärte der Verbandsvorsitzende Francisco Mestre. /sw