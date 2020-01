Flughafen Palma de Mallorca richtet Gepäckaufbewahrung ein

Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist aber tatsächlich eine Nachricht: Am Flughafen Palma de Mallorca gibt es neuerdings auch eine Gepäckaufbewahrung. Die Öffnungszeiten des neuen Shops, der mit "consigna" (spanisch für "Gepäckaufbewahrung") überschrieben ist, sind täglich von 6 bis 21 Uhr. Die "consigna" befindet sich auf der Ebene der Check-in-Schalter ("facturación").

Der Laden bietet auch andere Dienstleistungen rund ums Gepäck an. So kann man dort Koffer oder Schutzhüllen kaufen, Gepäckstücke einschweißen oder wiegen lassen. Nebenbei dient die Gepäckannahme auch als Kopierladen und Paketdienst. Wer also einen Koffer nicht aufgeben sondern lieber verschicken will, kann das ebenfalls dort tun.

Weitere Informationen darüber, wo man in Palma de Mallorca sein Reisegepäck abstellen kann, finden Sie in diesem Service-Bericht. /tg