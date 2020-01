Frühlingshaftes Wetter mit bis zu 20 Grad auf Mallorca

Nach dem Sturmtief Gloria ist wieder Ruhe auf Mallorca eingekehrt. Die neue Woche startet mit Sonnenschein. Es soll auch die kommenden Tage schön bleiben, die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf angenehme 20 Grad.

Der Montag ist sonnig gestartet. Nach dem Mittagessen kann die ein oder andere Wolke am Himmel vorbeiziehen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 16 Grad im Nordosten um Cala Ratjada. Auf der restlichen Insel ist mit 15 Grad zu rechnen. In der Nacht kann in den Bergen ein böiger Wind aufziehen. Es bleibt mild. Die Temperaturen kühlen nach nur auf 8 Grad ab.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Schon am Dienstag kratzen die Temperaturen an der 20-Grad-Marke. Im Norden sollen es 19 Grad werden, im Süden bleibt der Balken im Thermometer bei 17 Grad stehen. Der Himmel bleibt größtenteils unbewölkt.

In der restlichen Woche geht es ähnlich weiter. Das Wochenende soll laut erster Vorhersagen bei Sonne und 20 Grad fantastisch werden. /rp