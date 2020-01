Schwerer Unfall auf Flughafen-Autobahn mit einer Toten

Nach dem Sprung oder Sturz einer Frau von einer Brücke auf der Flughafen-Autobahn ist es auf Mallorca am Montagmorgen (27.1.) zu einem Verkehrschaos gekommen. Die Frau starb, mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt.

Zu dem Unglück kam es gegen 7.30 Uhr, auf der Höhe von Coll d'en Rabassa in Richtung Palma de Mallorca. Ein Pkw-Fahrer versuchte, der Frau in letzter Sekunde auszuweichen, überrollte sie aber dennoch und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Der Pkw überschlug sich.

Rettungssanitäter versuchten ohne Erfolg, die Frau wiederzubeleben. Sie konnten nur noch ihren Tod feststellen. Bei den Verletzten handelt es sich um die zwei Insassen des Pkw, eine Frau und einen Mann, sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Nationalpolizei und die Guardia Civil haben Ermittlungen zum Unglückshergang eingeleitet. Die Ermittler gehen nach ersten Informationen von Selbstmord aus.



Hier finden Sie Hilfe:

Seit bereits 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das "Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost. Zumeist dauern die Gespräche zwischen 10 und 20 Minuten, damit andere Anrufer nicht zu lange warten müssen. Wer selbst Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das "Teléfono de la esperanza" wenden. Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. Telefonisch funktioniert das von Mallorca aus nicht. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es aber eine Online-Beratung.