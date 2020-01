Luxushäuser für Sie - in Palmanova im neuen Wohnkomplex Pinzons 3

In der lebendigen und prosperierenden Ortschaft Palmanova, umspült vom kristallklaren Wasser des Mittelmeers, werden derzeit die letzten Arbeiten zur Fertigstellung von Pinzons 3 durchgeführt, der ersten Wohnanlage mit Luxusapartments, die in dieser Ortschaft im Südwesten Mallorcas entsteht.

Mitte Oktober wird die Einweihung des Komplexes erfolgen, der weniger als 200 Meter vom Strand entfernt liegt, eine schnelle Anbindung ans Zentrum von Palma de Mallorca hat und in nächster Nähe zum Jachthafen von Puerto Portals liegt. Mehr als die Hälfte der Wohnungen ist bereits an spanische und internationale Käufer veräußert worden. Sie alle schätzen es wert, in der näheren Umgebung von Palma in einem geschlossenen Wohnensemble zu leben, in dem sie alle Einrichtungen und Luxusangebote vorfinden und zudem nur wenige Meter vom weitläufigen Strand von Son Matías entfernt sind.

Neubauprojekt mit exklusiven Serviceleistungen

Dieses neue Immobilienprojekt wurde mit dem Ziel entworfen, den Bewohnern die Ruhe und den Komfort zu bieten, den das moderne Leben erfordert. Zu diesem Zweck wurden auf einem Grundstück von 10.000 Quadratmetern 30 Wohnungen und 66 Parkplätze mit den höchsten Qualitätsstandards errichtet, unter Verwendung von Materialien, die von den weltweit innovativsten Firmen geliefert wurden.

Die drei Gebäude, aus denen sich der Wohnkomplex zusammensetzt, sorgen für ein optimales Gleichgewicht zwischen Bebauung und privaten, mediterranen Gärten, großzügigen Pools und Wasseranlagen, die ausschließlich von den Bewohnern genutzt werden. Dazu gibt es einen Pförtnerservice und einen privaten Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr tätig ist, sowie individuell ausgerichtete Sportangebote.

Es ist das erste Wohnprojekt in Palmanova mit privatem Pool, Fitnesscentrum mit Technogym-Ausstattung, einem Bereich für Functional Taining, einem Bike-Center zum Abstellen und Warten von Fahrrädern und einem Club House mit einer umfangreichen Bibliothek und audiovisuellen Medien.

Die technische Ausstattung der Wohnungen beeindruckt durch ihre Qualität: Hochwertige Außenisolierung, Klima- und Heizungsanlage mit niedrigem Energieverbrauch, große Küchenbereiche, die über erstklassige Ausstattung mit Haushaltgeräten verfügen, sorgen für umfassenden Komfort in jeder individuellen Wohneinheit. Darüber hinaus verfügen alle Wohnungen über ein unabhängiges, topmodernes Alarmsystem, das in Kombination mit dem allgemeinen Sicherheits- und Alarmsystem für die Außenanlagen des Wohnkomplexes für entsprechenden Schutz sorgt.

Eine weitere Besonderheit sind die drei Jahrhunderte alten Olivenbäume am großen zentralen Platz des Ensembles, die in ihrer ganzen Pracht eine Atmosphäre von Frieden und Harmonie ausstrahlen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.trespinzons.com oder bei der für die Vermarktung zuständigen Firma Film Houses mit Sitz am Paseo Marítimo 35 in Palma de Mallorca (+34 971 222 787). (info@trespinzons.com)