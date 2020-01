Mallorca präsentiert ausgeschilderte Radwege

Knapp eine Viertel Million Euro hat Inselrat Mallorca in die Ausschilderung von insgesamt 16 Fahrradrouten über die Insel ausgegeben. Das Ergebnis - Karten und 582 Wegweiser - hat Inselratspräsidentin Catalina Cladera am Mittwoch (29.1.) in Calvià präsentiert. Alfonso Rodríguez, der Bürgermeister der Großgemeinde, durch die vier der 16 Routen führen, nahm ebenfalls an der Präsentation teil

Die Ausgaben von 246.000 Euro wurden aus dem Etat der Touristensteuer finanziert. "Mit diesem ausgeschilderten Wegenetz schließen wir an das Niveau anderer europäischer Länder an", erklärte Cladera. Mallorca werde dadurch als Ort für nachhaltigen Tourismus in der Nebensaison aufgewertet.