Fast schon Sonnencreme-Wetter auf Mallorca

Während die Berliner bei kaltem Regenwetter frieren, erfreut sich Mallorca an frühlingshaftem Wetter. In den kommenden Tagen strahlt die Sonne kräftig. Die Temperaturen sollen am Wochenende sogar 23 Grad erreichen.

Der Donnerstag startet mit Nebel im Flachland. Nachdem sich dieser am Vormittag verzieht, kommt die Sonne heraus. Tagsüber ist nur mit wenigen Wolken zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad im Norden um Alcúdia. Auf der restlichen Insel bleibt es etwa zwei Grad kühler. In der Nacht sinken die Temperaturen auf etwa 8 Grad.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag geht es mit einem Sonne-Wolken-Mix los. Tagsüber bleibt es meist unbewölkt. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht.

Der Trend setzt sich am Wochenende fort. Die ganze Insel dürfte dann die 20-Grad-Marke knacken. Höchstwerte von 23 Grad werden in Inca erwartet. Dazu gibt es reichlich Sonne, die Sonnencreme sollte daher eingepackt werden. Wer über ein erstes Bad im Meer nachdenkt: Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet beträgt die Wassertemperatur an der Playa de Palma 18 Grad. /rp