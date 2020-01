"Derzeit kein Risiko wegen Coronavirus auf Mallorca"

Derzeit besteht auf Mallorca kein Risiko wegen des Coronavirus, das derzeit in China zirkuliert. Das hat die Generaldirektorin für Gesundheit auf den Balearen, Maria Antònia Font, am Mittwoch (29.1.) gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" versichert. Da es in Spanien bislang keinen einzigen bestätigten Fall gebe, gelte lediglich eine allgemeine Warnstufe für erhöhte Wachsamkeit.

Da die Symptome der Viruserkrankung ähnlich der Grippe seien - Fieber, Gliederschmerzen, allgemeines Unwohlsein -, gelte eine Reise nach Wuhan oder der Kontakt mit einem solchen Reisenden als wichtiges Indiz dafür, ob eine Ansteckung vorliegen könnte. Die Inkubationszeit betrage 15 Tage. Font betonte, dass eine Ansteckung nur über Kontakt oder Tröpfcheninfektion möglich sei, nicht über die Luft. Atemmasken seien deswegen unangebracht, viel hilfreicher sei es, sich regelmäßig die Hände zu waschen.

Im Verdachtsfall sollte nicht die Notfallaufnahme eines Krankenhauses aufgesucht werden, sondern die Nummer 061 angerufen werden. Dort werde empfohlen, was in dem konkreten Fall zu tun sein.

Die Zahl der Infektionen und Todesopfer durch die Lungenkrankheit aus China ist zuletzt weiter gestiegen. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde am Donnerstag (30.1.) mitteilte, stieg die Gesamtzahl der Todesfälle um 38 auf 170, die Zahl der bestätigten Erkrankten auf 7.711. Die vier ersten Patienten in Deutschland waren am Mittwoch nach Angaben der behandelden Klinik symptomfrei und in klinisch gutem Zustand. /ff