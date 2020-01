Bis zu 22 Grad am Wochenende auf Mallorca

Viel Sonne und ein paar Wolken bei Temperaturen von knapp 20 Grad - Mallorca startet mit angenehmen Temperaturen in den Februar. Das Wochenende ist bestens geeignet für Ausflüge aller Art.

Am Freitag (31.1.) ist es noch ortsweise bewölkt und auch neblig, Regen kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Im Tagesverlauf reißt die Wolkendecke aber zunehmend auf. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen erreichen 19 Grad in Felanitx und in Palma de Mallorca, im Tramuntana-Gebirge sind es bis zu 15 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 9 Grad in Palma, 12 Grad in Felanitx und 5 Grad in Lluc.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Samstag fällt die Prognose schlicht aus: Viel Sonne, wenig Wind, stabile Temperaturen. Im Inselinnern sind sogar bis zu 22 Grad drin, in Palma und Felanitx bis zu 19 Grad.

Ähnlich geht es am Sonntag weiter, am Himmel über Mallorca zeigen sich nur wenige Wolken. Am Morgen ist Nebel möglich. Die Temperaturen bleiben stabil, der Wind weht schwach aus West und Südwest.

Und auch zum Beginn der neuen Woche muss keine Verschlechterung des Wetters auf Mallorca befürchtet werden. /ff