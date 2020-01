Sportflugzeug bei Cala Romántica notgelandet

Bei der Notlandung eines Sportflugzeugs am Donnerstagabend (30.1.) an der Ostküste von Mallorca ist der Pilot der Maschine leicht verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen der Notlandung eingeleitet.

Zu der Notlandung kam es gegen 17 Uhr zwischen Cala Romántica und Cales de Mallorca, in der Gemeinde Manacor, wie die Delegation der Zentralregierung auf den Balearen mitteilte. Grund war nach ersten Informationen technische Probleme an Bord, woraufhin sich der Pilot zu der Notlandung in dem bewaldeten Gebiet entschied. Beamte der Nationalpolizei fanden den 67-Jährigen leicht verwirrt vor. Mit einer Verletzung an der Hand wurde er ins Krankenhaus Manacor gebracht.