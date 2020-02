6.500 Menschen in Palma de Mallorca ohne Wasserversorgung

Gleich an mehreren Stellen kam es zu Wasserrohrbrüchen.

Gleich an mehreren Stellen kam es zu Wasserrohrbrüchen. Foto: DM

In Palma de Mallorca ist in drei Vierteln die Wasserversorgung zusammengebrochen. Wie der Versorger Emaya informiert, kam es in der Nacht zu Samstag (2.2.) gegen 2 Uhr zu gleich drei Rohrbrüchen.

Betroffen sind Teile der Gegenden Plaza de Torros, Can Capiscol (Oximax) und L'Oliverar. Rund 6.500 Menschen mussten das Duschen am Morgen ausfallen lassen. Bis zum Nachmittag will Emaya die Rohre reparieren und wieder mit Wasser fluten. /lk