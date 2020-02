Deutscher ist mit Coronavirus auf La Gomera infiziert

Erstmals wurde eine Infektion mit dem Coronavirus in Spanien bestätigt. Die spanischen Gesundheitsbehörden informierten, dass ein Deutscher auf der Kanareninsel La Gomera positiv auf das Virus getestet wurde. Er soll zuvor in Deutschland Kontakt mit einer Person gehabt haben, die bereits infiziert war. Es handle sich um einen milden Verlauf der Krankheit, der Betroffene wird im Krankenhaus auf La Gomera in einer isolierten Station betreut.

Auf der Insel hatte er sich ein Ferienhaus mit anderen Deutschen geteilt, die ebenfalls getestet wurden, insgesamt wurden fünf Deutsche untersucht. Die Behörden in Deutschland hatten die spanischen Behörden über den Verdachtsfall informiert. Der Mann wurde in der Gemeinde Hermigua ausfindig gemacht.

In Deutschland wurden bisher sieben Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der in China bestätigten Fälle lag am Freitag bei 9.700, in 20 Ländern außerhalb Chinas wurden 120 Fälle nachgewiesen. Auf Mallorca gibt es bislang keinen Fall. /lk