Mit bis zu 24 Grad in die neue Woche auf Mallorca

Traumwetter auf Mallorca zum Wochenstart: Am Montag (3.2.) werden in der Inselmitte bis zu 24 Grad erwartet. Bei fast durchweg blauem Himmel steigen die Temperaturen in Palma de Mallorca und in Felanitx auf bis zu 23 Grad, in der Tramuntana werden knapp 20 Grad erreicht. Am Morgen gibt es ortsweise Frühnebel, der Wind weht schwach aus Westen, zum Teil herrscht Windstille.

Nachts liegen die Tiefstwerte bei 7 Grad in Palma de Mallorca, bei 10 Grad in Sa Pobla und bei 11 Grad in Felanitx.

Am Dienstag geht es zumindest in der ersten Tageshälfte mit dem blauen Himmel weiter, am Nachmittag ziehen dann Wolken auf. Die Regenwahrscheinlichkeit ist allerdings gering. Der Wind frischt im Tagesverlauf auf. Die Temperaturen knacken erneut die 20-Grad-Marke mit Spitzenwerten von 22 Grad in Felanitx.

Am Mittwoch ist vor allem am Vormittag verstärkt mit Wolken zu rechnen, im weiteren Tagesverlauf klärt der Himmel auf. Die Temperaturen gehen zurück, vor allem im Nordosten von Mallorca ist mit stärkerem Wind zu rechnen. /ff