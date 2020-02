Barceló-Gruppe prüft Kaufofferten für legendäres Hotel Formentor

Die Touristikgruppe Barceló prüft derzeit Kaufangebote für das legendäre Hotel Formentor auf Mallorca. Das hat der Konzern gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigt und gleichzeitig einen Bericht in spanischen Medien dementiert, wonach der Komplex an einen Fonds verkauft worden sei. Darin hatte es geheißen, dass ein Preis von mehr als 100 Millionen Euro vereinbart worden sei und das Hotel unter der Marke Four Seasons vermarktet werden solle.

Ein solcher Vertrag sei nicht abgeschlossen worden, heißt es dagegen bei Barceló. Man erhalte Angebote, werde das Hotel aber vorerst weiter betrieben. In der kommenden Saison werde dies unter der Marke Royal Hideaway der Fall sein.

Barceló Hotels y Resorts hatte den 1929 eingeweihten Komplex im Jahr 2006 erworben. Zuletzt wurde das Hotel von "The Times" als eine der besten Adressen im Mittelmeerraum gekürt.

