Mallorca-Dorf Deià ärgert sich über ständige Stromausfälle

In einem verärgerten Brief hat sich der Bürgermeister vom Mallorca-Dorf Deià an den Stromversorger Endesa gewandt. Die ständigen Stromausfälle gingen den Bürgern mächtig auf den Keks. Dass am vergangenen 22. Dezember gleich 34 Mal am selben Tag die Lichter ausgingen, brachte das Fass zum Überlaufen. Auch die zwölf Stromausfälle am 21. Januar seien völlig inakzeptabel

"Wer verstehen, dass es natürliche Umstände gibt, die man nicht vorhersehen kann, aber wenn wir den normalen Service mit der Nachbardörfer vergleichen, schneidet der von Deià wesentlich schlechter ab", schreibt Bürgermeister Lluís Apesteguia. Die Stromausfälle brächten den Alltag der Anwohner durcheinander und führen zu Schäden an elektronischen Geräten.

"Wir befürchten insbesondere, dass diese Stromausfälle am schlechten Zustand einer Stromleitung liegen, die nach Deià führt", schreibt der Bürgermeister weiter. Da diese Stromleitung durch Waldgebiete führe, könne die schlechte Wartung auch zu Waldbränden führen. Den Beschwerdebrief schickte der Dorfoberste in Kopie an den Ombudsmann der Balearen sowie an die Regierung in Palma de Mallorca. /tg