So feierten die Chinesen auf Mallorca das Jahr der Ratte

Die Chinesen auf Mallorca haben am Sonntag (2.2.) den Beginn des neuen Jahres, des Jahres der Ratte, in Palmas Multikulti-Viertel Pere Garau gefeiert. Rote Lampions schmückten die Bäume, wie es in China üblich ist. Allerdings heißt der in Pere Garau jedes Jahr tanzende goldene Drache Pep.

In diesem Jahr wurde er zudem von einem jüngeren, blauen Drachen begleitet. Für die Chinesen bedeutet das einen Generationenwechsel, wie der Verband der Chinesen auf den Balearen, Achinib, mitteilte. Achinib-Vorsitzender Fang Ji trug eine schwarze Schleife, um den Opfern der Gewalt gegen Frauen zu gedenken. Alle Getränke wurden in wiederverwendbaren Bechern ausgeschenkt. Schließlich wolle man ein "sauberes Viertel" haben.

Bürgermeister José Hila gehörte zu den Gästen der Feier. Er beschrieb sie als "Vorbild für die Integration und die Vielfalt der Stadt, in der wir leben". /tg