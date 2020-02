Warnstufe Gelb wegen Sturmböen auf Mallorca

Die neue Woche auf Mallorca ist mit traumhaftem Wetter gestartet. Nun soll es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet langsam ungemütlicher werden. Es drohen Sturmböen und ein kleiner Temperatursturz.

Der Dienstag bleibt tagsüber sonnig. Am Abend können Wolken aufziehen. Seit dem Mittag hat Aemet die Warnstufe Gelb wegen Sturmböen ausgegeben. In der Tramuntana ist bis 18 Uhr mit bis zu 80 km/h schnellen Böen zu rechnen. Im Süden um Palma de Mallorca weht der Wind bis 20 Uhr mit maximal 70 km/h.

Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke, nachts kühlt es auf 9 Grad ab.

Am Mittwoch sinken die Temperaturen spürbar. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 18 Grad, nachts kühlt es auf 5 Grad ab. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix. Am Morgen kann es sogar ein paar Regentropfen geben. Wieder wird es windig, diesmal im Norden. In den Morgenstunden herrscht bis 8 Uhr Warnstufe Gelb wegen Windböen, die bis zu 80 km/h erreichen.

Der Sturm peitscht das Meer auf. Im Süden herrscht an der Küste Warnstufe Gelb, an den anderen Küsten sogar Orange. Wellen bis zu sechs Metern Höhe sind möglich.

Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter etwas. Die Tagestemperaturen bleiben konstant, nachts wird es kühler. In den Bergen kann es zu Frost kommen. /rp