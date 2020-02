Meiden Sie am Donnerstag (6.2.) die Sturzbäche auf Mallorca!

So heftig kann es im Torrent de Pareis sprudeln. Da will man sich nicht überraschen lassen.

Am Donnerstag (6.2.) sollte sich niemand in den Schluchten der Sturzbäche in der Nähe des Gorg Blau auf Mallorca aufhalten. Davor warnt der Wasserversorger Emaya, der aus dem Stausee Gorg Blau zwischen 12 und 13 Uhr Wasser ablaufen lassen wird.

Um zu verhindern, dass mögliche Schluchtenkletterer oder andere Sportler von plötzlichen Wassermassen überrascht werden, hängen die Behörden an üblichen Zugängen zu den betroffenen Sturzbächen (insbesondere Torrent de Pareis und Torrent sa Fosca) Hinweisschilder auf. /tg