20 Jobs dank Touristensteuer in Naturschutzgebieten auf Mallorca

Rund 20 Personen haben dank der Einnahmen aus der Touristensteuer auf Mallorca einen befristeten Job in Naturschutzgebieten der Insel gefunden. In das Projekt fließen knapp 255.000 Euro, wie Umweltmininister Miquel Mir und Tourismusminister Iago Negueruela bei einem Ortstermin am Mittwoch (5.2.) im Naturschutzpark Mondragó an der Ostküste von Mallorca erklärten.

Die Mitarbeiter sind unter anderem damit beauftragt, im Schutzgebiet Mondragó Natursteinmauern zu restaurieren, Info-Tafeln aufzustellen, invasive Pflanzen zu entfernen oder bei der Renaturierung des Dünensystems zu helfen. Auch in weiteren Naturschutzgebieten finden Arbeiten statt, so im Llevant-Park oder auf dem Landgut es Canons. Die Mitarbeiter kümmern sich unter anderem um Aufforstungsarbeiten, die Pflanzung heimischer Arten sowie die Wartung der Wege.

Im Naturschutzgebiet Es Trenc an der Südküste von Mallorca sammeln die Mitarbeiter Müll ein und entfernen invasive Pflanzen aus dem Dünensystem. Ähnliche Arbeiten finden im Naturschutzgebiet Ses Salines auf Ibiza und Formentera statt.

Begonnen wurde mit dem Projekt im August vergangenen Jahres, es läuft noch bis Ende Juli dieses Jahres. /ff

