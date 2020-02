Sonnig und 18 Grad - Mallorca erwartet ein schönes Wochenende

Die Warnstufen der vergangenen Tage sind aufgehoben und es ist Ruhe auf Mallorca eingekehrt. Das Wochenende wird zwar nicht ganz so traumhaft wie das zuvor, aber durchaus schön.

Am Donnerstag scheint fast den ganzen Tag die Sonne. Die Höchstwerte tagsüber bewegen sich um die 16 Grad inselweit. Nachts wird es nochmal ziemlich frisch. Dabei variieren die Temperaturen ortsweise sehr stark. In manchen Gemeinden ist mit Frost zu rechnen, in anderen bleibt es bei 12 Grad angenehm.

Der Freitag startet mit Sonnenschein. Ab den Mittagsstunden nimmt die Anzahl der Wolken langsam zu. Die Temperaturen befinden sich im leichten Aufwärtstrend. Tagsüber sind 17 Grad drin, nachts dürfte es etwas milder bleiben.

Das Wetter am Wochenende zeigt sich recht konstant. An beiden Tagen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. In der neuen Woche soll dann wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden. /rp