Gefährdet das Olivenöl von Mallorca Ihre Gesundheit?

Bei Sebastià Solivellas hat der erste Schock über die Nachrichten aus Deutschland mittlerweile der Skepsis Platz gemacht. „Das ist ein vollkommen ungerechtfertigter Angriff ohne solide wissenschaftliche Basis", sagt er fünf Tage nach der Veröffentlichung des aktuellen Olivenöl-Tests der Stiftung Warentest. Gegenanalysen, um die Ergebnisse der Warentester zu widerlegen, seien bereits in Auftrag gegeben.

In der Februarausgabe des Magazins war das ausgerechnet auch noch von Fernsehkoch Tim Mälzer empfohlene Olivenöl aus seinem Familien­betrieb bei Port d'Alcúdia mit der Note „mangelhaft" versehen worden. Den Testern zufolge wies die untersuchte Flasche Oli Solivellas die stärkste Schadstoffbelastung aller 28 untersuchten Ölivenöle auf. Gefunden wurden neben ­Spuren von Weichmachern bedenklich hohe Anteile an aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (kurz MOAH) und an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH). Sie stehen in dem Verdacht, gesundheitsgefährdend zu sein.

Senior-Chef Pep Solivellas hatte der MZ gegenüber kurz nach Erscheinen des Tests ungläubig reagiert - und die Vermutung geäußert, die Prüfer hätten „das Haar in der Suppe" gesucht und sich gezielt auf einen kleinen Fami­lienbetrieb eingeschossen: „Mit denen ­können sie sich leichter anlegen als mit ­großen Produzenten." Doch dieser Vorwurf zieht nicht: 2018 beispielsweise war auch ein Öl des italienischen Weltmarktführers Bertolli ­wegen Schadstoffbelastung nur mit der Note „ausreichend" versehen worden. Im aktuellen Test erhielten die ­Italiener hingegen die Note „gut": für die Stiftung Warentest ein Beweis dafür, dass ihre Tests wirken. „Die Anbieter achten inzwischen - zumindest auf dem deutschen Markt - mehr auf Schadstoffe, Geschmack und richtige Kennzeichnung", heißt es in der aktuellen Ausgabe.

Nicht europaweit geregelt

Der Verweis auf den deutschen Markt verwundert - sollte man doch meinen, dass die Schadstoffbelastung von Lebensmitteln europaweit geregelt ist. Doch weit gefehlt. Zwar hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit vor acht Jahren eine erste Untersuchung über Mineralölrückstände in Lebensmitteln veröffentlicht. Doch eine gesetzliche Regulierung der zulässigen Höchstmenge gibt es bis heute nicht. Dabei werden Mineralölbestandteile immer wieder in verschiedenen Produkten nachgewiesen: in Schokoladenfigürchen aus Adventskalendern, in veganen Brot­aufstrichen und sogar im Reis. In Trockenprodukte gelangen sie beispielsweise über Kartonverpackungen aus recyceltem Papier, da Mineralöle in vielen Zeitungsdruckfarben enthalten sind.

Trotz des Wissens um die Existenz von Mineralölspuren in Lebensmitteln fehlt es immer noch an gesicherten Daten bezüglich der Gesundheitsrisiken. Die sind bei Tieren zwar nachgewiesen - MOSH lagert sich dem deutschen Bundesinstitut für ­Risikobewertung (BfR) zufolge in der Leber von Ratten ab und kann zu entzündlichen Effekten führen. MOAH können je nach ­Zusammensetzung krebserregende Substanzen enthalten. Eine gesundheitliche Bewertung für den Menschen lässt sich daraus aber nicht ableiten. Dennoch urteilt das BfR auf seiner Website: „Grundsätzlich sind solche Kontaminationen von Lebensmitteln unerwünscht."

Die fehlenden gesetzlichen Vorgaben sind denn auch ein Hauptargument der Verteidiger von Oli Solivellas. Dazu gehört der Vorsitzende des Regulierungsrates von „Oli de Mallorca", Joan Mayol. Solivellas gehört zu jenen Produzenten, die das Gütesiegel „geschützte Herkunftsbezeichnung" (siehe unten) tragen dürfen. Rein rechtlich sei Solivellas auf der sicheren Seite, so Mayol. „Wenn die besagten Stoffe ein Gesundheitsrisiko darstellen würden, dann gäbe es ja wohl eine entsprechende Regulierung." Alle von der EU gesetzlich vorgeschriebenen Analysen hätte das Öl aus Alcúdia stets bestanden. Bei sämtlichen Olivenölen mit Herkunftsbezeichnung werde jede Charge in einem staatlich anerkannten Labor auf dem Festland getestet, bevor sie auf den Markt käme.

Als Maßstab für die gesetzlich nicht ­geregelten Werte habe man sich an die ­„Gemeinsamen Orientierungswerten für Mineralölbestandteile in Lebensmitteln" gehalten, heißt es bei den Testern in Berlin. Die werden vom Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) und der Länderarbeitsgemeinschaft gesundheitlicher Verbraucherschutz (LAV) erstellt. Sie zeigten am besten, welche ­Belastungen erreicht werden dürfen und welche Werte sich bei guter Herstellungspraxis vermeiden lassen. „Zudem haben wir aber auch selbst viel Erfahrung mit Mineralölkohlenwasserstoffen in Speiseölen", so die Projektleiterin Birgit Rehlender gegenüber der MZ.

Der Testbericht selbst nennt mögliche Verunreinigungswege. Die Weichmacher könnten sich aus Schläuchen und Transportbändern gelöst haben, die Mineralölrückstände könnten von für Ernte- oder für Produktionsmaschinen verwendetem Schmieröl stammen. Als weitere Verunreinigungsquellen von Mineralöl bei der ­Olivenöl-Herstellung gibt der Umweltverband WWF Jutesäcke an, in denen geerntete ­Oliven transportiert werden - oder die Verwendung gewisser Paraffinöle, die als ­Pflanzenschutzmittel sogar im Ökolandbau offiziell zugelassen sind.

Etikettentests auf Mallorca

Die deutschen Tester sind nicht die Einzigen, die sich aktuell mit Olivenöl beschäftigen. Auch die Verbraucherschutzabteilung der balearischen Landesregierung hat gerade Olivenöle getestet - und bei mehr als der Hälfte der 22 ausgewählten Produkte „schwere Mängel" festgestellt. Die Marke Solivellas sei aber nicht in der Auswahl dabei gewesen, so Generaldirektor ­Félix Alonso gegenüber der MZ. Bei den 22 getesteten Produkten handle es sich vor allem um spanische, zum Teil sehr bekannte Marken, nur einige wenige Insel-Öle seien dabei gewesen. Die Tests fanden seit Mai vergangenen Jahres statt. Die betrof­fenen Marken und ihre Bewertung werde man öffentlich nennen, sobald die Tests in einer zweiten Analyse bestätigt seien - darauf hätten die Unternehmen Anspruch.

Zwar seien bei 13 der 22 Produkte „schwere Mängel" festgestellt worden, doch dies bedeute kein Gesundheitsrisiko, erklärt der Generaldirektor. Man habe nicht auf schädliche Inhaltsstoffe getestet, sondern hinsichtlich der Qualitäts- und Geschmacksmerkmale „Das ist so, als ob einem ein Pata-Negra-Schinken angepriesen wird, der sich dann aber als konventioneller Schinken herausstellt", so Alonso. Er spricht von einem „enttäuschenden Testergebnis" und will sich nun auch den Bericht der Stiftung Warentest näher anschauen.

Dass Oli Solivellas in diesem Sinne kein Etikettenschwindel ist, betont Joan Mayol vom Regulierungsrat. Das Öl habe die Analysen, die von der EU-Verordnung 29/2012 vorgeschrieben seien, stets bestanden. Die Stiftung Warentest selbst bestätigt dem mallorquinischen Produkt gute sensorische Qualitäten - sie sind mit einer Note 2,1 sogar 0,2 Punkte besser als die des Testsiegers, des Bio-Olivenöls von Aldi Süd.

Auch die Herkunftsangabe von Oli Solivellas ist laut dem Laborbericht der Deutschen korrekt. Doch anscheinend ist die Herkunftsbezeichnung kein automatischer Garant für ein tadelloses Öl. Beim ­Regulierungsrat erarbeitet man derzeit einen Qualitätsleitfaden. „Vielleicht müssen wir da auch das Thema Mineralöle auf­nehmen", so Mayol. Schließlich wolle man ­genau das - dem Konsumenten eine einwandfreie Qualität garantieren.

Sebastià Solivellas wartet indes auf die Ergebnisse der Gegenanalysen. In etwa drei Wochen könne es so weit sein. Sollte sich der Mineralölbefund tatsächlich bestätigen, würde man gründlich prüfen, wo die Fehlerquelle liege: „Da wären wir die Ersten, die das wissen und beheben wollen." Sorgen um seinen Betrieb macht er sich derzeit nicht: „Unsere Handelspartner in Deutschland haben uns alle versichert, dass sie uns treu bleiben."



Zusatzinformation

Ein Gütesiegel, 87 Olivenöle

Seit 2002 darf sich auf Mallorca erzeugtes natives Olivenöl mit dem Gütesiegel „Denominación de Origen" (DO) schmücken. Die durch EU-Recht geschützte Herkunftsbezeichnung wird nur an landwirtschaftlich erzeugte Produkten verliehen, bei denen Anbau und Herstellung nachweislich in einer bestimmten Gegend erfolgen und den Erzeugnissen so ­spezielle Merkmale verleihen, die mit der Herstellungsregion ­zusammenhängen. Bestand­teil des Gütesiegels ist ein sogenannter Regulierungsrat, der die Qualität und die Ein­haltung der europäischen Be­stimmungen überwacht. Derzeit gehören zu DO Oli de Mallorca 13 Öl­mühlen, 23 Abfüllwerke und 87 Olivenöle.