Palma de Mallorca macht mit Schrottautos am Straßenrand jetzt kurzen Prozess

Palma de Mallorca will dafür sorgen, dass illegal am Straßenrand entsorgte Pkw schneller abgeschleppt und verschrottet werden. Die Schrottautos sollen innerhalb von maximal zwei Monaten verschwinden, heißt es im Rathaus - diese Frist sei notwendig wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Benachrichtigungen an den Fahrzeughalter.

Vorgesehen ist, dass die Schrottautos im Stadtbezirk von Palma de Mallorca nach einer Anzeige oder nach Sichtung durch die Ortspolizei mit einem Aufkleber versehen werden. Dieser informiert über die unterschiedlichen Kosten, die anfallen, wenn der Besitzer selbst das Fahrzeug entsorgt oder sich die Stadt darum kümmert, sowie über drohende Strafen: 1.400 für Pkw und 700 Euro für Motorräder. Ab dem Anbringen des Stickers läuft eine Frist von zwei Monaten.

Stellt das abgestellte Fahrzeug ein unmittelbares Risiko für die Umwelt dar, kann die Stadt auch umgehend aktiv werden. Aus diesen Gründen wurden seit 10. Januar 70 Fahrzeuge in den Gewerbegebieten Can Valero, Son Oms und Nou Llevant entfernt. Auch in diesen Fällen werden Strafen fällig.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass illegal entsorgte Fahrzeuge per E-Mail gemeldet werden können (transit@pol.palma.cat). Im übrigen bestehe für Fahrzeughalter auch die Möglichkeit, offiziell auf ihr Fahrzeug zu verzichten und es den Behörden zu übergeben, ohne dass dafür Kosten anfallen. /ff