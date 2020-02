Polizisten aus Brandenburg sammeln Erfahrung auf Mallorca

Zwei Beamte der deutschen Polizei haben bei den Kollegen der Nationalpolizei auf Mallorca Erfahrungen gesammelt. Während des zweiwöchigen Austauschprogramms konnten die Polizisten aus Brandenburg die Arbeit verschiedener Einheiten in Palma de Mallorca kennen lernen, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag (7.2.) heißt.



Im Einsatz waren die deutschen Beamten bei der Einheit für Bürgersicherheit, bei der Kriminalpolizei, bei Ermittlungsgruppen sowie bei der Annahme von Anzeigen. Bei Einsätzen verschiedener Einheiten konnten die Kollegen aus Deutschland die auf Mallorca angewandten Protokolle kennen lernen.



Hintergrund des Austausches sind Weiterbildungsprogramme für interne Beförderungen. Die europäische Zusammenarbeit sei dabei von fundamentaler Bedeutung. In einem Tweet bedanken sich die spanischen Kollegen für die Unterstützung aus Alemania: "Vielen Dank. Muchas gracias compañeros." /ff





Agentes de la Policía Nacional y de la Policía alemana, del Estado Federal de Brandeburgo, han intercambiado experiencias laborales éstas dos últimas semanas con nosotros en Baleares.



Vielen dank. Muchas gracias compañeros.