Bis zu 23 Grad in der kommenden Woche auf Mallorca

Mallorca steht mal wieder eine schöne Woche bevor. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad an. Die Sonne scheint oft.

Der Montag startet bewölkt, doch schon am Vormittag verziehen sich die Wolken schnell. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke, erreichen sie bei 19 Grad wohl aber nicht. Nachts wird es im Vergleich zu den vergangenen Tagen wärmer. Es kühlt nur noch auf 10 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Dienstag gibt es Strandwetter. Die Temperaturen erreichen in Palma 23 Grad, in den anderen Gemeinden ist es ein bis zwei Grad kühler. Der Tag startet sonnig, nach dem Mittagessen ziehen ein paar Wolken am Himmel entlang. In der Nacht kühlt es wieder stärker ab, diesmal auf 6 Grad.

Mittwoch ist das schwarze Schaf der schönen Wetterwoche. Der Tag startet neblig und auch im Verlauf bleibt es meist grau. Chancen auf Sonne bestehen am Nachmittag. Immerhin bleiben die Temperaturen angenehm, auch wenn es nicht ganz so warm wie am Dienstag wird.

In der restlichen Woche scheint die Sonne. /rp