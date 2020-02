Strandwetter im Februar auf Mallorca

Wenn Strand, dann am Dienstag (11.2.): Der Morgen (11.2.) hat nur etwas bewölkt begonnen. Um die Mittagszeit zieht sich der Himmel noch weiter zu, in einigen Teilen der Insel gibt es Nebel. Die Temperaturen schwanken im Tagesverlauf nur minimal, es bleibt mild.

In Palma de Mallorca wird es bis zu 21 Grad warm, in Sa Pobla sogar 22 Grad, in Felanitx wir die 20-Grad-Marke gerade so erreicht. Gute Bedingungen also für einen Strandspaziergang oder eine Radtour in Meernähe.

Am Dienstag weht zudem nur ein leichter Wind. In der Nacht kühlt es wieder stärker ab, in Palma de Mallorca etwa auf 7 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Mittwoch (12.2.) ist dann das schwarze Schaf der schönen Wetterwoche. Der Tag startet wolkig und neblig und auch im Verlauf bleibt es meist grau. Chancen auf Sonne bestehen, wenn überhaupt, am Nachmittag und auch dann nur in einzelnen Orten, etwa Artà, Pollença oder Sóller. Die Temperaturen sinken in Palma de Mallorca leicht auf 18 Grad ab, in Sa Pobla auf 17 Grad und in Felanitx auf 17 Grad.

Am Donnerstag (13.2.) verziehen sich die Wolken dann ab der Mittagszeit. In den meisten Teilen der Insel besteht die Chance, dass die Sonne sich zumindest immer einmal wieder blicken lässt. Auch am Donnerstag weht nur ein leichter Wind. /sw