Bootsflüchtlinge vor Mallorca alarmieren Notrufzentrale

In der Nacht auf Donnerstag (13.2.) hat ein weiteres Flüchtlingsboot Mallorca erreicht. Seenotrettung und Guardia Civil griffen an der Küste von Cabrera südöstlich von Mallorca 13 Personen auf, wie die Delegation der Zentralregierung am Morgen mitteilte.

Die Bootsflüchtlinge hatten von sich aus auf sich aufmerksam gemacht. Gegen 23 Uhr sei ein Anruf in der Rettungsleitzentrale 112 eingegangen. Ein Algerier habe mitgeteilt, dass er und zwölf weitere Personen angekommen seien. Er gab die Koordinaten von na Foradada auf Cabrera an.

Gegen 1.30 Uhr wurden die Bootsflüchtlinge an Bord des Rettungsboots Salvamar Acrux geholt und in den Hafen von Palma de Mallorca gebracht, wo sie gegen 3.30 Uhr ankamen. Nun muss entschieden werden, ob sie in ein Auffanglager auf dem spanischen Festland gebracht werden. /ff