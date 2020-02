Wetter: Mallorca feiert den Valentinstag mit einer lauen Nacht

Das Wetter auf Mallorca ändert sich in diesen Tagen nur wenig. Die Höchttemperaturen kreisen um die 20-Grad-Marke. Nachts bleibt es angenehm mild. Und die Sonne versteckt sich nur selten.

Der Donnerstag ist bewölkt gestartet. Im Tagesverlauf klart es auf, und die Sonne kommt heraus. Die Höchstwerte kratzen an der 20-Grad-Marke. In der Inselmitte könnte diese am Nachmittag erreicht werden. An der Küste ist es ein paar Grad kühler.

In der Nacht kühlt es nur bis auf 8 Grad ab. Damit sind die Tiefstwerte 5 Grad höher als es im Februar üblich ist, hat der spanische Wetterdienst Aemet ermittelt.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Zum Valentinstag am Freitag zeigt sich das Inselwetter regional unterschiedlich. Während es im Süden um Palma de Mallorca sonnig zugeht, ist im Norden um Alcúdia die Anzahl an Wolken deutlich höher. Tagsüber wird es minimal wärmer als am Vortag, nachts ein bisschen kälter.

Der Blick aufs Wochenende verspricht schönes Wetter. Viele Wolken wird es nicht geben. Die Temperaturen bleiben am Samstag unverändert und steigen am Sonntag leicht. /rp