Airport Mallorca soll geplante Straßenbahn mitfinanzieren

Im Streit um die Modernisierung des Flughafens von Mallorca hat die spanische Airportverwaltung zugesichert, die Pläne nachzubessern - zumindest im Bereich der Mobilität. So will die balearische Landesregierung erreichen, dass sich die Flughafenverwaltung an den Kosten zum Bau einer Straßenbahn beteiligt, mit der der Flughafen an die Innenstadt von Palma de Mallorca angebunden werden soll. Konkret geht es um den Bau der Haltestation auf dem Flughafengelände, so der balearische Verkehrsminister Marc Pons nach einem Treffen am Donnerstag (13.2.). Zur Konkretisierung sei ein weiteres Treffen in Kürze geplant.

Streit um Flughafen-Erweiterung auf Mallorca

Nichts Neues unterdessen im Streit um die geplante "Erweiterung": Während die Flughafenverwaltung betont, dass die Kapazität des Airports nicht erhöht werde, sondern nur die Infrastruktur erneuert werde, fühlt man sich bei der balearischen Landesregierung übergangen. Flughafen-Direktor Tomás Melgar verwies darauf, dass die Gebäude älter als 20 Jahre seien und eine Erneuerung nötig sei, um die Qualitätsstandards zu erhöhen sowie die Abfertigung der Passagiere zu beschleunigen. An der Kapazität des Airports, die derzeit mit 66 Landungen und Starts pro Stunde gedeckelt ist, werde sich nichts ändern.

Verkehrsminister Pons äußerte Skepsis speziell am Plan, die Zahl der Parkplätze zu erhöhen. Wichtiger seien Investitionen in die Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Hintergrund: Flughafen Mallorca peilt für 2025 rund 33,8 Millionen Passagiere an