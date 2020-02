In Marratxí hat der Karneval auf Mallorca begonnen

Traditionell ist die Gemeinde Marratxí der erste Ort auf der Balearen-Insel, in dem Karneval mit einem Straßenumzug gefeiert wird. So zogen am Samstag (15.2.) bei Sonnenschein Teilnehmer von 16 Vereinen durch Sa Cabaneta. Auf dem Rathausplatz wurden Auszeichnungen für die besten Kostüme vergeben und anschließend fand ein Grillfest statt.

In Palma de Mallorca startete am Sonntag (16.2.) ab 11 Uhr der Kinderkarneval. Die Innenstadt füllte sich mit Menschen, Artisten traten am der Rambla auf, mehr als 30 verschiedenen Veranstaltungen für Kinder fanden statt. Die Sa Rueta, der große Umzug, ist in Palma für den 23.2. angesetzt.

