Entdeckte Wasserleiche scheint nicht der Körper des vermissten Kletterers zu sein

Bei einer am Samstag (15.2.) vor Menorca entdeckten Wasserleiche handelt es sich nicht um den Körper des nach dem Unwetter Gloria auf Mallorca verunglückten Schluchtenkletterers David Cabrera. Das teilte die Guardia Civil auf Mallorca mit. Der Kletterer war am 20. Januar während des Sturms in der Schlucht vom Torrent de na Mora zwischen Sóller und Fornalutx unterwegs und gilt seither als vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion führte zu keinem Erfolg.

Segler vor Menorca entdeckten am Samstag eine Wasserleiche und alarmierten die Notrufzentrale. Eine genauere Untersuchung soll Aufschluss über die Identität des Körpers geben. /tg