Generalprobe für Hütchenspieler an der Playa de Palma auf Mallorca

Auch das Hütchenspielen auf Mallorca will gelernt sein. Bevor die Saison an der Playa de Palma richtig losgeht, trafen sich die ersten Betrüger-Banden nun zur Generalprobe.

Video: Polizei erklärt die Tricks der Hütchenspieler auf Mallorca

Ein Passant beobachtete eine Gruppe dabei, wie sie am Dienstag (11.2.) um die Mittagszeit vor dem Balneario 8 die Rollen bei der bekannten Abzocke festlegte. Die Ortspolizei nahm keine Notiz von der Generalprobe.

Betrug ja, Diebstahl nein

Mancher Urlauber dürfte sich wundern, dass sich die Hütchenspieler für ihre Generalprobe mitten am Tag an einem belebten Ort treffen. Die Polizei versucht seit Jahren mehr oder weniger vergeblich, gegen die Banden vorzugehen. Diese gestehen zwar, dass sie Touristen mit ihren Tricks betrügen, weisen aber stets von sich zurück, dass sie die Urlauber bestehlen.

Gespielt wird auch mit Kartoffeln

In den meisten Fällen hantieren die Hütchenspieler mit ausgehöhlten Kartoffeln. Die zu suchende Kugel wird entweder vorher in die Hand zurückgenommen oder unbemerkt von einem Hütchen in ein anderes gewechselt. Da andere Clanmitglieder zuvor den Urlaubern vortäuschen, sie hätten bei dem Spiel gewonnen, fallen die Touristen immer wieder darauf herein. /tg/rp