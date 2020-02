Palmas Einzelhandel protestiert gegen schlecht geplante Verkehrsberuhigung

Aus Protest gegen die schlecht koordinierte Verkehrsberuhigung in der Stadt Palma de Mallorca werden viele Läden am Donnerstag (27.2.) um 11 Uhr eine Stunde lang die Ladentür verschließen. In den Schaufenstern soll in der Zeit ein Plakat auf die Forderungen hinweisen. Das Schild lautet übersetzt etwa: Laden abzugeben, wenn die Straßen für den Verkehr gesperrt werden, ohne den Einzelhandel zu fördern. "Wir wollen Straßen ohne Autos, aber voller Leben."

Grundsätzlich sei man nicht gegen die Verkehrsberuhigung in Palma, so die Sprecher der Einzelhandelsverbände Pimeco und Afedeco. Doch gleichzeitig müsse man dann den öffentlichen Nahverkehr verbessern, statt wie jüngst geschehen wichtige Haltestellen im Stadtkern abzuschaffen. /tg