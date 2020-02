Radfahrer stirbt nach Unfall bei Sa Pobla

Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Dienstag (18.2.) auf Mallorca an den Verletzungen nach einem Verkehrsunfall bei Sa Pobla gestorben. Der Radfahrer war am Montagmorgen auf der Landstraße zwischen Sa Pobla und Llubí unterwegs, als ihn ein Pkw anfuhr. Am Tag danach erlag der Mann im Krankenhaus Son Espases den schweren Verletzungen.

Ersten Ermittlungen zufolge gilt es als wahrscheinlich, dass der Autofahrer von der aufgehenden Sonne geblendet war und den Radfahrer zu spät sah. Ein Alkoholtest fiel negativ aus. /tg