Aufruf zu Demo gegen Erweiterung des Flughafens Mallorca

Die Bürgerinitiative (BI) gegen die Flughafenerweiterung auf Mallorca hat für den Tag der Balearen, am 1. März, zu einer Demonstration gegen den geplanten Ausbau des Airports aufgerufen. Die Kundgebung werde am Sonntag (1.3.) um 17 Uhr vor der Vertretung der spanischen Zentralregierung in Palma stattfinden, informierte BI-Sprecher Gaspar Alomar am Freitag (21.2.) auf einer Pressekonferenz. Zur Demo rufen auch Umweltschutzverbände der Insel auf.

Die Pläne zum in Madrid geplanten Ausbau liegen zur Zeit öffentlich aus. Die BI regte die Bevölkerung dazu an, möglichst viele Beschwerden gegen das Bauvorhaben einzulegen. Nach eigenen Angaben haben das bereits 1.300 Bürger getan.

Die spanische Flughafenbehörde bestreitet, dass es sich bei den Bauvorhaben um eine Flughafenerweiterung handele. Man wolle den Airport lediglich modernisieren und dabei zusätzliche Finger und Stellplätze für Flugzeuge sowie weitere Busparkplätze schaffen. An der Obergrenze von 66 Starts und Landungen pro Stunde wolle man nicht schrauben, wohl aber für ein wachsendes Passagieraufkommen in den kommenden Jahren gewappnet sein. Balearen-Regierung, Anwohner, Klimaschützer und Vertreter aus der Zivilgesellschaft sehen das Vorhaben skeptisch. Im Zeichen einer neuen Klimapolitik sollte man nicht auf anwachsenden Flugverkehr bauen. Zuletzt hatte die Flughafengesellschaft versprochen, die Pläne noch einmal zu überarbeiten. /tg