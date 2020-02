Gericht ordnet Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Discokönig von Mallorca an

Das Gericht in Palma de Mallorca hat den Beginn der Hauptverhandlung im Verfahren gegen den sogenannten Discokönig von Mallorca, Bartolomé Cursach, sowie weitere 23 Mitangeklagte angeordnet. Ermittlungsrichter Enrique Morell legte für die insgesamt 24 Angeklagten eine Gesamtkaution von sechs Millionen Euro fest.

Dem Disco-Magnaten Cursach, dem auch der bei deutschen Urlaubern beliebte Megapark an der Playa de Palma gehört, wird vorgeworfen, über Jahrzehnte mit Bestechung und Erpressung eine Art Monopol im Nachtleben rund um die Bucht von Palma aufgebaut zu haben. Zu dem mutmaßlichen korrupten Netzwerk gehören weitere Mitarbeiter des Konzerns, Ortspolizisten, Politiker, Mitarbeiter der Stadtverwaltungen in Palma und Calvià sowie weitere Unternehmer, die nun mit Cursach auf der Anklagebank sitzen.

In dem Fall wurde jahrelang ermittelt. Zur Verhandlung kam es bislang nur in kleineren Nebenverfahren, in denen Cursach wegen unerlaubtem Waffenbesitz sowie wegen Beleidigung verurteilt wurde. Zwischendurch sah es aus, als ob die Verhandlung im Sande verlaufen würde, nachdem den jahrelangen Ermittlern die Zuständigkeit für den Fall entzogen worden war. Wegen mutmaßlich illegaler Methoden ermittelt die Justiz inzwischen gegen Kommissare, Staatsanwalt und Untersuchungsrichter. Mehrere Zeugen, die Cursach ursprünglich belastet hatten, sprangen mit der Zeit ab. Es kam zu massiven Einschüchterungen und Gewalt gegen Zeugen. Der neue zuständige Richter Morell scheint das Verfahren aller Widrigkeiten zum Trotz zum Abschluss bringen zu wollen. /tg