Fünf Hotels und ein Spa: zu 100 Prozent mit Solarstrom betrieben

In der kommenden Saison sollen fünf Hotels und ein Spa auf Mallorca gänzlich durch Solarstrom betrieben werden. Durch das hierzulande bisher einzige solche Projekt soll ein ganzes Resort in Sa Coma nur durch die per Solarplaketten gewonnene Energie versorgt werden. Es ist die erste derartige Selbstversorger-Installation in Spanien und Europa.

Hinter dem nachhaltigen Projekt steckt die mallorquinische Kette Protur Hotels. Das neu geschaffene private Stromnetz mit Hochspannungsring soll 3.300 Räume in den Hotels und dem Spa versorgen.

Die 7.000 Solarplaketten werden auf einem 500 Meter von der Hotelanlage entfernten rund 30.000 Quadratmeter großen Gelände installiert. Neun Millionen Kilowattstunden pro Jahr sollen so produziert werden.

60 Prozent davon soll direkt in die Energieversorgung in den Hotels fließen. Die restlichen 40 Prozent, die übrig bleiben, da der Betrieb in den Hotels im Winter pausiert, werden zum Marktpreis verkauft.

Über zwei Millionen Euro wird die Hotelkette in die neuartige Installation investieren. Fünf Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sowie ein Spa in Sa Coma werden von dem Solarstrom profitieren: Protur Biomar Gran Hotel, sa Coma Playa, Safari Park, Vista Badia und Badia Park.

In einigen Wochen wird die Kette ihren Sitz zudem in ein nachhaltiges Gebäude in Cala Millor verlegen. "Auf dessen Dach befinden sich ebenfalls Solarplaketten, auch Elektroautos und -räder können in dem Gebäude aufgeladen werden", sagte Sara Bauzá, Verantwortliche für Nachhaltigkeit bei Protur Hotels gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Die Kette bietet in 18 Hotels insgesamt 10.000 Zimmer an. Auch in Almería hat Protur Hotels eine Einrichtung. /sw