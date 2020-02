Noch lacht die Sonne über Mallorca

So startete Peguera in die Woche.

Mitten im Winter herrschen auf Mallorca milde Frühlingstemperaturen. Das Thermometer steigt auf 23 oder sogar 24 Grad am überwiegend blauen Himmel lacht die Sonne. Zur Wochenmitte dreht der Wind auf nördliche Richtungen und frischt auf.

Der Montagmorgen (24.2.) begann mit Frühnebel. Am Nachmittag zieren ein paar Wolken den ansonsten klaren Himmel. Der Wind weht leicht aus West oder Südwest. Die Sonne wärmt die Inselmitte auf bis zu 23 Grad auf, in Palma bleiben die Temperaturen knapp unter der 20 Grad-Grenze. Nachts kühlt es sich auf 4 Grad und in den Bergen auf 2 Grad ab.

Am Dienstag bleibt das Wetter zunächst stabil. Am Nachmittag zieht es sich etwas zu, während der Wind von Südwest auf Nordwest dreht. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad (Sa Pobla) auf 20 Grad (Felanitx) oder 19 Grad (Palma). Nachts bleibt es empfindlich kühl.

Am Mittwoch kühlt es sich etwas ab. Teilweiser starker Wind weht aus nördlichen Richtungen. Am Donnerstag dreht der Wind wieder auf westliche Richtungen. /tg