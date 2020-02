Polizei geht gegen Räuber am Paseo Marítimo vor

Die Polizei in Palma de Mallorca hat am Wochenende (22.2.-23.2.) die Ausgehmeile am Paseo Marítimo verschärft kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten zwei Männer fest, die um drei Uhr morgens einen Jugendlichen ausgeraubt haben sollen. Das Opfer wurde mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht.

Eine andere Streife nahm zwei Männer fest, die gerade dabei waren, ein aufgebrochenes Auto auszuräumen. Zwei weitere wurden dingfest gemacht, nachdem sie die Scheibe eines Wagens am Plaça de las Columnas eingeschlagen hatten.

Die verstärkten Patrouillen werden von Zeit zu Zeit an Orten durchgeführt, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten. So wurde am Wochenende auch die Drogensiedlung Son Banya kontrolliert und fünf Personen festgenommen. /lk