Polizei stellt Drogenhändler und Marihuana-Produzenten auf Mallorca

Eine Razzia gegen eine Drogenhändler-Familie in Palmas Stadtviertel Virgen de Lluc haben die Ortspolizei von Palma de Mallorca und die spanische Nationalpolizei am Dienstag (25.2.) durchgeführt. Dabei wurden zehn Personen festgenommen und verschiedene Rauschgifte beschlagnahmt. Die als "Seco-Clan" bekannte Bande soll den Drogenhandel in dem Viertel seit 30 Jahren unter Kontrolle gehabt haben.

Als Hauptumschlagplatz für Drogen fungierte eine Bar im Stadtteil, die von den Beamten durchsucht wurde. Außerdem gab es eine Finca, in der Rauschgifte gelagert und für den Verkauf aufbereitet wurden. In einer ersten Phase wurde am Donnerstag (20.2.) diese Finca durchsucht und 280 Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt. In einer zweiten Phase am Dienstagabend (25.2.) erfolgten mehrere Durchsuchungen und Festnahmen im Stadtteil selbst, wie die Ortspolizei mitteilte. /tg