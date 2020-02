Waldbrand bei Esporles ausgebrochen

In Son Cabaspre bei Esporles kämpfen Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand. Ein Löschhubschrauber ist im Einsatz. Das Feuer brach am Mittwoch (26.2.) um zehn Uhr morgens in einem Kiefernwald aus.

Da zurzeit ein starker Wind über die Insel bläst, könnte sich das Feuer schnell weiter ausbreiten. Die Behörden in der Region haben das Abbrennen von offenen Feuer wegen der Wetterlage kurzfristig verboten.