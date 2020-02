Termine und Orte für die Pfarrer-Vorstellungen stehen fest

Die evangelische Pfarrstelle auf den Balearen wird zum 1. September 2020 neu besetzt (MZ berichtete). Für sechs Jahre wird nach Heike und ihrem Mann Paul Stijohann ein neuer Seelsorger oder Seelsorgerin das Gemeindeleben prägen.

Die Vorstellungsrunden stehen nun fest, zu denen auch die Gemeindemitglieder eingeladen sind. Denn die Bewerber müssen nicht nur die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) überzeugen, sondern auch die Gläubigen auf Mallorca. Nach den Vorstellungsrunden inklusive Probe-Gottesdienste wird auf einer Gemeindeversammlung am 28. März gewählt.

Die Identität der Bewerber wird noch zurückgehalten, darum die Buchstaben. Vom 6. bis zum 8. März stellt sich Pfarrer R. vor, vom 13. bis 15. März das Pfarrerehepaar B.

Dazu finden am 6. und am 13. März im Seniorenheim Es Castellot jeweils ab 16 Uhr eine Vorstellungs- und Fragerunde statt, ab 18 Uhr gibt es eine kurze Andacht.

Am 7. und 14. März gibt es eine ab 16 Uhr eine Vorstellungsrunde auf Ibiza in der Pfarrkirche in San Rafael.

Am 8. und 15. März findet ab 11 Uhr ein Gottesdienst in Cala Ratjada in der Pfarrkirche statt (mit anschließender Vorstellungs- und Fragerunde). Ab 17 Uhr finden die gleichen Prozedere in der Pfarrkirche Peguera statt.