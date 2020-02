Mallorquinische Küche: Maria Solivellas eröffnet Restaurant in Palma

Die mallorquinische Köchin Maria Solivellas, bekannt durch das Restaurant Ca na Toneta in Caimari, will noch in diesem Frühling ein Restaurant in Palma de Mallorca eröffnen. Der genaue Termin steht noch nicht fest, wohl aber der Name, Fonda Toneta, und der Ort: im Carrer Sant Alonso, im Lokal, dem früher die Taberna del Caracol war. Und das Konzept: möglichst authentische aber kreative mallorquinische Küche.

Mit der bekannten Philosophie aus Ca na Toneta soll es im Fonda Toneta neue Gastronomie geben: "Wir werden weder dieselben Gericht noch dasselbe Format haben wie in Caimari, aber wir bringen von dort die Essenz und die Basis mit", erklärt Solivellas. Die Tatsache, dass das Lokal etwas versteckt ist, habe die Köchin überzeugt: Es sei "Liebe auf den ersten Blick" gewesen, "die Tatsache, dass man sich die Mühe machen muss, dorthin zu gelangen, macht es für mich attraktiv".