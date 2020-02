Wochenende mit viel Sonne, Montag mit Sturmböen

Die Prognosen für das Wetter in der kommenden Woche auf Mallorca sehen eher schlecht aus. Regnen wird es auf alle Fälle. Die Temperaturen sinken ein paar Grad, was sogar Schnee in den Bergen ermöglichen kann. Zudem zieht ein stürmischer Wind auf. Der spanische Wetterdienst spricht von bis zu 90 km/h schnellen Böen, der das Meer aufpeitscht. Leben wir lieber im Hier und Jetzt und freuen uns auf das Wochenende. Das wird nämlich schön.

Ein paar Wolken stören am Freitag den Sonnenschein nur selten. Die Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke, erreichen sie wohl aber nicht ganz. Am Abend können die Wolkenfelder am Himmel sich verdichten. Es bleibt aber trocken.

In der Nacht bleibt es mild. Kälter als 10 Grad wird es nicht.

Der Samstag startet etwas neblig. Tagsüber gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen an und erreichen 22 Grad im Norden von Mallorca. Im Süden bleibt es bei 19 Grad kühler. Nachts ist die Lage unverändert.

Am Sonntag setzen sich die Wolken schon öfter gegen die Sonne durch. Die Temperaturen sinken wieder und erreichen tagsüber um die 20 Grad. Nachts kühlt es nicht mehr so stark ab. /rp