Tourismus-Messe ITB in Berlin fällt wegen Coronavirus aus

Die Absage ist offiziell: In diesem Jahr fällt die Internationale Tourismus-Börse ITB in Berlin wegen der Gefahr des Coronavirus aus. Das gab die Messe Berlin am Freitagabend (28.2.) nach stundenlangen internen Beratungen mit einem Krisenstab bekannt. Das Treffen der weltweiten Touristiker ist die größte vergleichbare Veranstaltung ihrer Art auf der Welt. Für Mallorca und die anderen Balearen-Inseln gilt die ITB stets als Gradmesser für die kommende Saison. Viele Unternehmen von den Inseln sind üblicherweise neben allen wichtigen politischen Würdenträgern in Berlin vor Ort.

Die Messeveranstalter taten sich mit der Absage schwer, nachdem in den vergangenen Tagen aufgrund der Verschärfung der Corona-Welle zahlreiche andere Veranstaltungen bereits gestrichen worden waren. In der Schweiz waren seit Freitag Events mit über 1.000 Gästen untersagt. Zur ITB waren rund 160.000 Gäste aus aller Welt erwartet worden. Unter den 10.000 Ausstellern wären auch 22 aus China und weitere 25 aus Hongkong und Taiwan angereist.

Wie es im "Spiegel" heißt, hatte das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf die Auflagen zuletzt deutlich verschärft. So sollten alle Messebesucher belegen, nicht aus den gefährdeten Gebieten zu kommen und mit niemandem aus diesen Gebieten Kontakt gehabt zu haben. Diese Auflagen seien für die Messe nicht erfüllbar, hieß es. /jk