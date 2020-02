Zwei Männer wegen fahrlässiger Tötung eines Malers in Son Servera festgenommen

Die Guardia Civil auf Mallorca hat zwei Handwerker festgenommen, denen fahrlässige Tötung vorgeworfen wird. Ein Maler war in der Woche zuvor bei Arbeiten in einer Wohnung in Son Servera ums Leben gekommen.

Die Firma des Opfers hatte die Polizei alarmiert, nachdem sich der Mann nicht gemeldet hatte. Die Polizisten fanden den Mann in der Wohnung leblos vor.

Der Fall ging an die Guardia Civil, die ermittelte, dass am Tag zuvor ein Heizkessel neu installiert wurde. Die dafür zuständigen Techniker hatten offenbar geschlampt und den Rauchabzug nicht angebracht. /rp