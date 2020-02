Der Gerichtstermin für den Mallorca-Prinzen steht

Jetzt soll es also endlich ernst werden für Prinz Jürgen zu Hohenlohe und seine Frau Beatriz Delgado: Das balearische Oberlandesgericht in Palma de Mallorca hat am Freitag (28.2.) die Vorverhandlung im Fall des mutmaßlichen Betrugs von Hohenlohe und seiner Partnerin abgehalten. Der Termin endete ohne Einigung, weshalb die Gerichtsverhandlung im kommenden Juni stattfinden soll, über acht Jahre, nachdem der Österreicher und die Spanierin festgenommen worden waren und bereits rund neun Monate in Untersuchungshaft saßen.

Der Staatsanwalt beantragte bereits den Freispruch der beiden Beschuldigten. Es gebe keine Beweise dafür, dass sie sich das Geld der Anleger unter den Nagel gerissen hätten. Eine Gruppe von 30 mutmaßlich Geschädigten allerdings beschuldigen das Paar des Betrugs und der Unterschlagung.

Hohenlohe und Delgado sollen wischen 2008 und 2011 fast 200 Anleger mittels eines Schneeballsystems um ihr Geld gebracht und auf diese Weise rund 8 Millionen Euro ergaunert haben. Das Paar soll den größtenteils deutschen und britischen Kunden über das Unternehmen European Investment angeblich hochrentable Investitionen, Kredite und Immobiliengeschäfte angeboten haben. Von den versprochenen Erträgen wurden am Ende aber nur gut 400.000 Euro ausbezahlt.

Im April 2016 hatte die Staatsanwaltschaft in Palma das Verfahren gegen die beiden eingestellt. Es sei keine Straftat nachzuweisen, hieß es damals, der Prinz und seine Frau hätten sich lediglich als Vermittler finanzieller Dienstleistungen betätigt. 31 Einzelkläger, die sich zusammengeschlossen hatten, legten jedoch Widerspruch ein und konnten sich letztlich durchsetzen. /jk