Nach Schlammregen wird's auf Mallorca wieder schön

Das war einigermaßen überraschend am Sonntagmorgen. Vor allem in der Inselmitte und im Südwesten von Mallorca sind am Sonntagmorgen (1.3.) doch tatsächlich einige Tropfen vom Himmel gekommen, die wie so häufig Sahara-Sand mit im Gepäck hatten. Doch keine Panik: Der Himmel ist am Vormittag schon wieder aufgerissen, die Sonne zeigt sich wie in den vergangenen Tagen. Auch an den Temperaturen soll sich wenig ändern. Die Werte steigen noch einmal auf rund 20 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bleibt es ein paar Grad kühler. Nachts bleibt es mit Tiefstwerten von 12 bis 15 Grad extrem mild für diese Jahreszeit.

In den frühen Morgenstunden des Montags nähert sich dann ein Ausläufer des Sturmtiefs "Jorge" vom spanischen Festland und kann inselweit Niederschläge bringen. Zwar blinzelt hin und wieder auch mal die Sonne durch, aber bis zum späten Nachmittag kann es überall auf der Insel regnen oder schauern. Die Temperaturen steigen allerdings noch einmal um ein, zwei Grad.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: unsere MZ-Livecams

Das Sturmtief bringt dann in der Nacht auf Dienstag eine spürbare Abkühlung. Die Werte steigen nur noch auf 8 bis 12 Grad. Der Dienstag wird zwar wieder trocken, dafür kann örtlich eine steife Brise das Befinden stören. Außerdem bleibt es weitgehend bewölkt, und die Tageshöchstwerte pendeln sich nur noch bei 16 Grad ein.

Am Mittwoch ist dieser kurze Spuk wieder vorbei. Das Wetter tut dann so, als wäre nichts gewesen und schickt für die Insel wieder die altbekannten Temperaturen von rund 21 Grad und ganz viel Sonne. /jk