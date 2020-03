Konditorei aus Menorca bäckt dieses Jahr die beste Ensaimada

Die Ensaïmada gilt als kulinarisches Wahrzeichen für Mallorca. Doch die beste Teigschnecke dieser Art wird auf der Nachbarinsel Menorca hergestellt - und zwar von La Pastisseria Can Pons. Die Konditorei in Es Mercadal gewann am Sonntag (1.3.), am Tag der Balearen, den ersten Platz des Internationalen Ensaimada-Wettbewerbs, der seit vier Jahren vom Lieferanten Hijos de Ramón Oliver ausgerichtet wird.

Den zweiten Platz erbuk sich der Forn des Pla de Na Tesa. Auf Platz drei landete der Forn Ca'n Pau in Llucmajor. Hobby-Konditoren können sich glücklisch schätzen, keinen der Preise gewonnen zu haben. Schließlich gibt es für den Sieger 1.000 Kilogramm Mehl. Der zweite und dritte Gewinner erhalten 500 und 250 Kilogramm Mehl. Teilgenommen hatten an der Endrunde des "internationalen" Wettstreits acht mallorquinische und zwei menorquinische Konditoreien. /tg