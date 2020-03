Mallorca-Züge fahren ab April in Kenia

Mallorca verkauft seine ausrangierten Dieselzüge an Kenia. Das Geschäft, das mit einer Unterschrift am Montag (2.3.) besiegelt wurde, sieht Einnahmen in Höhe von 9,6 Millionen Euro vor. Im Gegenzug liefert die balearische Landesregierung elf Züge an das afrikanische Land.

Aus Kenia angereist waren für den Deal der kenianische Botschafter in Spanien, Richard Opembe, der Präsident von Kenya Railways, Pastor Awitta, sowie der Direktor der staatlichen Eisenbahngesellschaft in Kenia, Philip Mainga.

Die Verhandlungen waren im Dezember 2018 aufgenommen worden. Auf Mallorca werden die Dieselzüge nicht mehr gebracht, seitdem das Eisenbahnnetz zwischen Palma de Mallorca, Inca, Manacor und Sa Pobla vollständig elektrifiziert ist. Die Einnahmen werde man in die Verbesserung des Zugverkehrs investieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Mallorca-Züge sollen ab April in Nairobi fahren. Die Gäste aus Afrika lobten die gute Zusammenarbeit. /ff